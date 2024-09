POL-HRO: Angriff auf Baucontainer am Bahnhof in Laage

Güstrow/ Laage (ots) -



Über das Wochenende kam es zu einem Aufbruch mehrerer Baucontainer am Bahnhof in Laage. Nachdem die Bauarbeiten am Freitag gegen 12:30 Uhr beendet waren, wurden die Container ordnungsgemäß verschlossen. Am gestrigen Morgen wurde dann gegen 08:00 Uhr festgestellt, dass die Baucontainer sowie ein Bauwagen durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet wurden. Hierbei entwendeten die Täter diverse Arbeitsgeräte und verursachten einen Stehlschaden von über 6.000EUR. Im Rahmen der Tatortarbeit und Spurensicherung kam das Kriminalkommissariat Güstrow zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Bützow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



