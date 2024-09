POL-HRO: Unbekannte sprühen verfassungsfeindliche Symbole - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem am zurückliegenden Wochenende und am Montag in Schwerin verfassungsfeindliche Graffitis gesprüht wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Montagnachmittag, 16.09.2024, haben Unbekannte in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr verfassungsfeindliche Symbole auf den Gehweg an der Straßenbahnhaltestelle Rahlstedter Straße in Lankow aufgetragen. Die Täter verwendeten pinke Farbe.



Bereits am Wochenende besprühten unbekannte Täter die Fahrbahn vor einer Kindertageseinrichtung auf dem Großen Dreesch in der Von-Stauffenberg-Straße mit verfassungsfeindlichen Äußerungen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



