POL-HRO: Verdacht der schweren Brandstiftung in der Rostocker Altstadt - die Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Tag gegen 12:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Rostock

Kenntnis von dem Sachverhalt, bei dem es zu Brandspuren und Sachschäden an einer Lokalität im Bereich der Straße Burgwall gekommen sein soll.



Ein aufmerksamer Hinweisgeber hatte die Polizei über die verdächtigen Umstände informiert, woraufhin umgehend Einsatzkräfte zum vermeintlichen Tatort entsandt wurden.



Ersten Erkenntnissen zufolge sei es offenbar zu einer Sachbeschädigung sowie versuchten Brandstiftung zum Nachteil des örtlichen Gebäudes gekommen. An einem Fenster sowie an einer an der Hauswand befestigten, elektrischen Anlage konnten Brandspuren gesichtet werden, die augenscheinlich jedoch nicht zu einem vollständigen Brandgeschehen führten. Der Sachschaden kann bisher noch nicht benannt werden.



Erste Ermittlungen ergaben, dass Zeugen in der heutigen Nacht (16.09.2024) gegen 01:30 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich der

Lokalität wahrnehmen konnten.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.Der

Kriminaldauerdienst Rostock kam zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Das Motiv sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Die Polizeiinspektion Rostock bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Wer hat im zurückliegenden Zeitraum der vergangenen Nacht, etwa 01:30 Uhr bis zum Vormittag gegen 11:30 Uhr Beobachtungen im Bereich Burgwall gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben?



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Alternativ können Hinweise auch über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



