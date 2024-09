POL-NB: Doch kein Autodiebstahl

Neubrandenburg (ots) -



Während mutmaßlich jemand im Turbogang heute Vormittag in Neubrandenburg einen VW Touareg gestohlen haben soll, haben sich Polizei und Besitzer nach der Anzeigenaufnahme auch im Turbogang Gedanken gemacht, wie dieses Auto so schnell von wem geklaut worden sein könnte.

Es war schon kurios für die Einsatzkräfte...



Gott sei Dank erinnerte sich dann der Besitzer des Autos daran, dass er sein Auto auf einer Parkfläche in der Nähe des vermeintlichen Stehlortes geparkt hatte.

Und glücklicherweise hat er turbomäßig die Polizei angerufen und erleichtert mitgeteilt, dass er sein Auto wieder hat.

Manchmal sind eben Stress und Hektik die schlimmsten Diebe...



Wir freuen uns natürlich mit ihm und haken die Anzeige inklusive Fahndung wieder ab.



Hier ist die Erstmeldung:



Kurz vor halb zehn heute in der Wielandstraße/Ecke Schillerstraße: Ein Mann wollte nur kurz etwas aus einer Wohnung holen und ließ sein Auto am Straßenrand stehen. Als er nach etwa drei Minuten wiederkam, war das Auto weg. Das Auto soll verschlossen gewesen sein, er selbst hatte alle Schlüssel dabei.



Da es momentan keine Hinweise darauf gibt, wo das Auto sein könnte, hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zwischen 09:20 Uhr und 09:30 Uhr in der Wielandstraße/Ecke Schillerstraße gemacht haben oder das Auto danach noch mal gesehen haben. Diese können sie der Polizei unter 0395/55825224 mitteilen oder per Onlinewache an www.polizei.mvnet.de



Das gesuchte Auto ist ein schwarzer VW Touareg mit Kennzeichen MST-WP286. Der Schaden beträgt etwa 50.000 Euro.



