POL-HRO: Sachbeschädigung an 20 Fahrzeugen in Rostock-Lütten Klein - Zeuge beobachtet Tatverdächtigen

In der Nacht vom 13. auf den 14. September 2024 wurden in Rostock-Lütten Klein insgesamt 20 Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Osloer, Helsinkier und Stockholmer Straße. Die bisher unbekannten Täter zerstachen mehrere Reifen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und berichtete, gegen 03:00 Uhr in der Osloer Straße einen Mann beobachtet zu haben, der die Reifen eines Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand zerstach. Der Zeuge hatte zuvor ein ungewöhnliches Zischen vernommen und wurde auf den unbekannten Mann aufmerksam.



Beschreibung des Tatverdächtigen:



- männlich, etwa 180 cm groß - stämmige Figur - trug blaue Jeans

und eine braune Jacke - bräunliche Haare - unterwegs mit kleinem

weißen Hund



Die umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige konnte trotz intensiver Suche im Umfeld nicht gefasst werden.



In der Osloer Straße konnten die Beamten in der Nacht zunächst vier beschädigte Fahrzeuge feststellen. Am folgenden Morgen meldeten sich weitere Geschädigte bei der Polizei und teilten mit, dass Reifen ihrer in der Helsinkier und Stockholmer Straße abgestellten Fahrzeuge ebenfalls zerstochen wurden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in der Nacht vom 13. auf den 14. September in Lütten Klein, insbesondere in der Osloer , Helsinkier und Stockholmer Straße und den angrenzenden Bereichen, verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu der beschriebenen Person und dem Hund machen?



Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Alternativ können Hinweise auch über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



