POL-HRO: Spielendes Kind läuft auf Fahrbahn und verunfallt

Am Samstagabend kam es im Stadtteil Mueßer Holz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Gegen 18:40 Uhr sei das Kind während eines Spiels plötzlich auf die Fahrbahn der Kantstraße gelaufen, wo es von einem vorbeifahrenden Auto erfasst wurde. Der Junge erlitt Schürfwunden und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Ersten Erkenntnissen zufolge spielte der Junge mit anderen Kindern mit einem Ball in der Nähe der Straße, als er unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Der Autofahrer habe trotz eingeleiteter Bremsmanöver den Zusammenstoß nicht verhindern können.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



Der 9-jährige Junge ist eritreischer, der 51-jährige Autofahrer deutscher Staatsangehöriger.



