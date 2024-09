POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brand von zwei Fahrzeugen in Toitenwinkel

Rostock (ots) -



Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel gerieten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwei Fahrzeuge in Brand. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Nach jetzigem Erkenntnisstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.



Der Vorfall ereignete sich am 15.09.2024 gegen 02:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Jawaharlal-Nehru-Straße. Zeugen hatten die Polizei zuvor über zwei in Flammen stehende Autos informiert. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Rostocker Berufsfeuerwehr brannten beide Fahrzeuge vollständig nieder. Ein weiterer Pkw wurde durch die starke Hitzeentwicklung leicht beschädigt.



In diesem Zusammenhang sucht die Rostocker Polizei nun nach Zeugen, die zur Tatzeit Beobachten im Bereich des Tatortes gemacht haben. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei dauern an. Zur Feststellung der Brandursache wurde ein Brandursachenermittler hinzugezogen.



