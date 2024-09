POL-HRO: Altkleidercontainer und Mülleimer in Lübz angezündet

Lübz (ots) -



Unbekannte Täter haben Samstagnachmittag in Lübz einen Altkleidercontainer und einen Mülleimer in Brand gesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es gegen 17:10 Uhr zum Brandausbruch in der Blücherstraße gekommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine Selbstentzündung kann bisher ausgeschlossen werden, weshalb die Kriminalpolizei nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Plau am See (038735-8370) entgegen. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 350 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Ludwigslust

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell