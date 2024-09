POL-HRO: Ladendieb greift Polizisten an - Passantin unterstützt Beamten bei Festnahme

Schwerin (ots) -



Am Freitagvormittag kam es in einem Einkaufszentrum in der Schweriner Altstadt zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten während eines Einsatzes wegen Ladendiebstahls. Die Polizei dankt einer Passantin, die den Beamten bei der Festnahme unterstützte.



Gegen 10:20 Uhr befand sich ein Streifenteam der Polizei am Marienplatz im Einsatz, nachdem ein 22-jähriger Mann verdächtigt wurde, in einem Drogeriemarkt Waren im Wert von rund 160 Euro gestohlen zu haben. Als ein 27-jähriger Polizeibeamter kurzzeitig allein mit dem Tatverdächtigen war, wurde dieser plötzlich von dem Mann angegriffen. Der Beamte konnte den Angreifer rasch unter Kontrolle bringen. Eine Passantin unterstützte anschließend bei der Aufrechterhaltung der Festnahme, bis weitere Unterstützungskräfte eintrafen. Die Polizei spricht der 23-jährigen Schwerinerin ihren ausdrücklichen Dank aus.



Der 22-jährige deutsche Tatverdächtige leistete auf dem Weg zum Streifenwagen weiterhin Widerstand und wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann, der mit 1,63 Promille alkohilsiert war, wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



