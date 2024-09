POL-HRO: Auffahrunfall mit 2,59 Promille am Steuer

Schwerin (ots) -



Ein 53-jähriger Schweriner habe am Freitagnachmittag mit 2,59 Promille einen Auffahrunfall verursacht. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.



Der Unfall ereignete sich gegen 15:40 Uhr in der Ludwigsluster Chaussee an der Einmündung Hagenower Straße. Der 53-Jährige sei einer 46-jähriger Autofahrerin bei Rot leuchtender Ampel aufgefahren. Der Gesamtschaden wird auf 6.000EUR geschätzt. Der Seat Ibiza der 46-Jährigen Unfallbeteiligten ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam den Polizisten der Verdacht auf, dass der 53-jährige Schweriner unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell