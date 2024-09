POL-HRO: Wohnhaus nach Feuer komplett zerstört

Pinnow/ LK LUP (ots) -



Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des THW waren den ganzen Tag

mit den Löscharbeiten eines Wohnhauses gebunden. Am heutigen

Sonntagmorgen, gegen 07:30 Uhr bemerkten die Hausbewohner Rauchgeruch

wahr und informierten die Feuerwehr. Bereits auf Anfahrt konnte eine

starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden, so dass die B321 im

Bereich Pinnow, an der Crivitzer Chaussee für den Fahrzeugverkehr

gesperrt wurde. Das an diesem Tag auf der B321 verlaufende

Jedermann-Radrennen musste für diese Zeit umgeleitet werden. Im

weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass als Brandursache ein

technischer Defekt in Frage kommen könnte. Dabei soll es sich um ein

Kabelbrand auf dem Dachboden handeln. Das Technische Hilfswerk (THW)

wurde nachgefordert, um die Statik des Hauses zu begutachten. Im

Rahmen dessen wurde diese als gefährdet eingestuft und der Entschluss

gefasst, die Grundmauern einzureißen. Dieses verzögerte sich

zunächst, da unter dem Dach immer noch Brandnester festgestellt

wurden, die es zu löschen galt. Das Wohnhaus ist durch den Brand

vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr hat gleich zu Beginn dafür

Sorge getragen, dass Personen und Hunde aus dem Gefahrenbereich

gebracht wurden. Somit bestand für weitere Personen keine Gefahr. Der

Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahnsperrung

wurde gegen 18:30 Uhr aufgehoben.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell