POL-HRO: Raub in Schwerin

Gegen 10:10 Uhr erhielt die Polizei am Sonntag, 15.09.2024, Kenntnis

von einer Raubstraftat in Schwerin.

Ein bislang unbekannter Täter entriss im Bereich des Schweriner

Schelfmarktes einer 85-jährigen deutschen Geschädigten die Handtasche

und flüchtete anschließend.

Die 85-jährige Frau stürzte in Folge der Tatausführung und zog sich

eine mögliche Fraktur zu. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung

ist Schweriner Klinikum gefahren.

Sofort durchgeführte Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkwagen sowie

der Einsatz eines Fährtenhundes brachten keinen Erfolg.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren am Tatort. Die

Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Raubes gegen Unbekannt.

Hinweise zum Täter oder der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in

Schwerin unter der TelNr.: 0385-51802224 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



