POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 14.09.2024, gegen 22:20 Uhr informierte die Rettungsleistelle des

Landkreises MSE der Einsatzleistelle der Polizei ein verunfalltes

Fahrzeug in der Ortschaft Koldenhof.

Laut ersten Erkenntnissen soll sich dabei eine Person verletzt haben.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 64-jährige deutsche

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand, von der Fahrbahn

abkam, die Schutzplanke streifte und mit einem Baum kollidierte. Der

Pkw war danach nicht mehr fahrbereit.

Eine Atemalkoholmessung konnte aufgrund der medizinischen Behandlung

vor Ort nicht durchgeführt werden.

Der Fahrer wurde zur Beobachtung in das Klinikum Neubrandenburg

verbracht. Hier konnte eine Messung des Atemalkohols durchgeführt

werden, die einer Wert von 1,59 Promille ergab.

Dahingehend wurde zur beweissicheren Feststellung des Alkoholwertes

eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde

eingeleitet.



Der Gesamtschaden beträgt ca. 6.000EUR.



