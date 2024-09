POL-HRO: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Rostock/ Wiethagen (ots) -



Am 14.09.2024 gegen 22:20 Uhr kam es in der Ortslage Wiethagen

(Rostock) zu einem Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person.



Den ersten Erkenntnissen nach wollten die Beamten den PKW Audi zu

einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer habe die Anhaltesignale

ignoriert und sich dadurch der Verkehrskontrolle entzogen. Kurz

darauf kam es zum Unfall. Der Fahrer ist gegen einen Baum gefahren

und hat sich mit dem PKW überschlagen. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der Fahrer auf die Rücksitzbank geschleudert und in dem

deformierten Fahrzeug eingeklemmt. Die Beamten vor Ort konnten den

Audi nicht öffnen, sondern mussten bis zum Eintreffen der Feuerwehr

warten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den

Rettungsdienst ist der 44-Jährige Deutsche an der Unfallstelle

verstorben. Die eingesetzten Kräfte hatten Alkoholgeruch wahrgenommen

und im Fahrzeug seien Gegenstände, die auf den Konsum von Alkohol

schließen lassen, gefunden worden. Das Auto wurde abgeschleppt. Der

Sachschaden wird mit 7.000 Euro angegeben.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell