POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Schwerin/ Raben Steinfeld (ots) -



Am 14.09.2024 gegen 15:20 Uhr kam es auf der B321 kurz vor der

Anschlussstelle A14 Schwerin-Ost zu einem Verkehrsunfall, in dessen

Folge ein 68-Jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins

Krankenhaus geflogen werden musste.



Aus bislang ungeklärter Ursache soll der 82-Jährige Fahrer des VW

Tiguan auf die linke Fahrbahnseite gekommen sein und dort mit dem mit

Ford Fiesta kollidiert. In dem Fahrzeug befanden sich der 68-Jährige

Fahrer und seine 65-Jährige Ehefrau. Durch die Wucht des

Zusammenpralls wurde der Ford mit dem Heck auf die Außenschutzplanke

geschoben. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich alle drei

beteiligten Personen bereits in der medizinischen Versorgung und

wurden anschließend in Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr

unterstützte bei der Sicherung der Unfallstelle und hat ausgelaufene

Betriebsstoffe abgebunden. Zur Klärung der Unfallursache kam auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft die DEKRA am Unfallort zum Einsatz.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Durch ein

gesondert beauftragtes Unternehmen wurde die Reinigung der B321

durchgeführt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Für die

Dauer der Maßnahmen am Unfallort kam es zeitweise zur Vollsperrung.



Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



