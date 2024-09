POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-jähriger Frau

Nestrelitz (ots) -



Seit dem 14.09.2024, 15:56 Uhr wird die 82 Jahre alte Frau Heidrun

Stratmann vermisst. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den

folgenden Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt:

https://is.gd/Ie9Mgi



Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie in Stralsund unter Telefon 03831-2890, jede andere

Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell