POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand eines Traktors an der B109 im Bereich 17495 Wrangelsburg (LK VG)

Am 14.09.2024 gegen 15:30 Uhr kam es auf einem Acker zwischen Krebsow und Gladrow, westlich von der B109, zu einem Brand. Nach derzeitigen Stand geriet ein Traktor, welcher gerade Feldarbeiten durchführte aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Traktor brannte dabei komplett aus. Der Fahrzeugführer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug entfernen und blieb unverletzt.

Zur Brandbekämpfung kamen die FFWen aus Züssow, Groß Kiesow und Sanz mit insgesamt 17 Kameraden zum Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 125.000 Euro.



