POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der BAB 24

Am Samstagmittag des 14.09.2024 hat sich auf der BAB 24 in

Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei

Fahrzeuginsassen schwer und zwei weitere Fahrzeuginsassen leicht

verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen kam der BMW mit den

insgesamt vier Fahrzeuginsassen gegen 13:30 Uhr etwa einen Kilometer

von der Anschlussstelle Parchim nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend überschlug sich

das Fahrzeug.

Grund dafür soll ein Reifenschaden gewesen sein. Die verletzten

Fahrzeuginsassen kamen in die umliegenden Krankenhäuser nach Schwerin

und Plau am See. Davon erfolgte der Transport einer schwerverletzten

Person mit einem Rettungshubschrauber ins Schweriner Klinikum. Für

die Rettungs-, Aufräum- und Bergungsmaßnahmen wurde die BAB 24 in

Fahrtrichtung Berlin für circa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Das Fahrzeug wurde geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa

30.000 Euro.



