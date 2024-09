POL-HRO: Jugendliche Graffiti-Sprayer gestellt

Rostock (ots) -



Durch einen gemeinsamen und abgestimmten Einsatz zwischen Kräften der

Bundes- und Landespolizei konnten am Freitagabend des 13.09.2024 in

Rostock drei jugendliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

werden.



Gegen 22:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass mehrere

Personen unter der Hundertmännerbrücke in der Rostocker KTV ein

großes Graffiti anbringen.

Die eingesetzten Funkwagenbesatzungen der Bundespolizei und des

Rostocker Polizeihauptrevieres stimmten sich über das gemeinsame

Vorgehen ab und besetzten die möglichen Fluchtrichtungen. Zusätzlich

wurde über die Bundespolizei der Bahnverkehr an einem dort

umliegenden Gleisbett gestoppt.

Zum Zeitpunkt des Zugriffs wurden die drei Tatverdächtigen noch

während des Sprühens angetroffen.

Die Sprühutensilien konnten dabei ebenfalls fest- und anschließend

sichergestellt werden.

Das Graffito war zum Zeitpunkt der Feststellung bereits 2m x 10x groß

jedoch noch unkenntlich. Was genau aufgesprüht werden sollte, dazu

machten die drei jeweils 16 Jahre alten deutschen Jugendlichen keine

Angaben.

Alle waren polizeilich vorher nicht in Erscheinung getreten. Die

Kosten für die Reinigung der Brücke werden auf etwa 1.000 Euro

geschätzt.

Die Kriminalpolizei prüft im Rahmen der weiteren Ermittlungen auch

bereits zuvor festgestellte Graffiti, wo die Täter bislang noch

unbekannt sind.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei

Jugendlichen aus Rostock ihren Erziehungsberechtigten übergeben.



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell