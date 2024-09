POL-HRO: Technischer Defekt führt zu Auffahrunfall auf der A24 mit drei leichtverletzten Personen

19246 Kogel (ots) -



Am 13.09.2024, gegen 18:46 Uhr, kam es auf der BAB24, kurz vor der

Anschlussstelle Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen bei dem sich drei

Personen leicht verletzten und zur weiteren Behandlung in das

Krankenhaus nach Hagenow verbracht wurden.



Nach vorläufigen Erkenntnissen löste aufgrund technischer Probleme

der Notbremsassistent am PKW des 27-jährigen deutschen

Fahrzeugführers ohne triftigen Grund aus. Der dahinterfahrende PKW

konnte daraufhin nicht rechtzeitig bremsen, und es kam zur Kollision.



Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden, welcher aktuell auf

etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Beide PKW waren nicht mehr

fahrbereit. Die BAB24 musste während der Unfallaufnahme für etwa 30

Minuten voll gesperrt werden.



Gleue, Polizeikommissar

AVPR Stolpe



