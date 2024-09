Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14 Jähriger aus Stralsund

Details anzeigen Gina Marie Becker Gina Marie Becker

Seit dem Morgen des 12.09.2024 wird Frau

Vorname: Gina Marie

Name: Beckert

Alter: 14 Jahre

Wohnort: Stralsund

vermisst.

Die Jugendliche wohnt in einer Wohngruppe in Stralsund und ist am 12.09.2024 nicht in der Schule erschienen.

Sie ist 163 cm groß, schlank und hat rotes Haar.

Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Jeans oder Jogginghose, grauen Turnschuhen und einer schwarzen Jacke oder einem heller Kapuzenpullover Sie führt ihren Schulrucksack mit sich.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie in Stralsund unter Telefon 03831-2890, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.