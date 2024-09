Öffentlichkeitsfahndung nach 14 Jähriger aus Stralsund

Details anzeigen Gina Marie Becker Gina Marie Becker

Über eine Wohnungsgruppe in Stralsund wurde bekannt, dass die vermisste Person am 12.09.24, gegen 6:30 Uhr die Einrichtung verließ, um die Schule zu besuchen. Von dort kehrte sie jedoch bisher nicht zurück. Aufgrund der Temperaturen und des Alters wird um Mithilfe zum Auffinden des Mädchens gebeten. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos, so dass die Polizei um die Unterstützung der Bevölkerung bittet.

Gina Marie Beckert

14 Jahre alt

163 cm groß

schlank

Haarfarbe: Rot

Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Hose, grauen Turnschuhen und einer schwarzen Jacke oder einem hellen Kaputzenpullover.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Stralsund unter 03831 2890626 , die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.