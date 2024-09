POL-NB: Verkehrsunfall mit tödlich verunglücktem Kradfahrer

Waren (ots) -



Am 13.09.2024 kam es gegen 14:30 Uhr zwischen Levenstorf und

Hinrichshagen (Gemeinde Peenehagen) zu einem Verkehrsunfall mit

Personen- und Sachschaden.

Ein 17-jähriger deutscher Kradfahrer befuhr diese Verbindungsstraße

und kollidierte in einer Linkskurve frontal mit dem entgegenkommenden

Transporter eines 34-jährigen deutschen Mannes. Der junge Kradfahrer

verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Durch

den Aufprall fing das Krad Feuer. Dies wurde durch die Ersthelfer

gelöscht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein

Gesamtsachschaden von 12.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten geborgen

werden.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines

Unfallsachverständigen der DEKRA angeordnet.

Die Verbindungsstraße war für 3 Stunden voll gesperrt.



