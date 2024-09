POL-HRO: Zwei Erntefahrzeuge beim Maishäckseln im Landkreis LUP beschädigt

Dömitz / Parchim (ots) -



In den vergangenen Tagen wurden auf Feldern im Raum Dömitz und Parchim zwei Feldhäcksler bei der Erntearbeit beschädigt, wodurch hoher Sachschaden entstand. Erst wurde am Mittwochnachmittag das Schneidwerk einer Erntemaschine auf einem Maisfeld bei Heidhof und einen Tag später ein weiterer Häcksler auf einem Feld bei Domsühl beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen führten in beiden Fällen Fremdkörper zur Beschädigung, die zuvor durch bislang unbekannte Täter im jeweiligen Getreidefeld positioniert wurden. Die Erntemaschinen waren daraufhin nicht mehr einsatzbereit und mussten repariert werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat in beiden Fällen Spuren vor Ort gesichert und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.



