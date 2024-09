POL-HST: 3. Folgemeldung zum Polizeieinsatz im Stralsunder Stadtteil Knieper West

Stralsund (ots) -



Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Donnerstag (12.09.2024) zu einem polizeilichen Einsatz im Stadtteil Knieper West.



Siehe dazu die Pressemitteilungen unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5862901

und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5863122

und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5863432



Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat einen Haftantrag wegen des Verdachts des versuchten Mordes am Amtsgericht Greifswald gestellt. Aus diesem Grund erfolgte am heutigen Freitag gegen 14:00 Uhr die Vorführung des 42-jährigen Beschuldigten. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und führt dazu, dass der Beschuldigte anschließend einer JVA überführt wird.



Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern derweil an. Nach jetzigen Erkenntnissen kann keine Ermittlungsrichtung ausgeschlossen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Sänger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell