POL-HRO: Unseriöse Handwerker bestehlen Seniorin

Bereits am zurückliegenden Dienstagabend (10. Sept.) meldete sich eine Seniorin aus Wismar bei der Polizei und berichtete von unseriösen Handwerkern.



Demnach sei die 81-Jährige gegen 18:00 Uhr von zwei Handwerkern angesprochen worden. Die beiden Männer hätte sie darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Dach undicht wäre, und sie dieses reparieren könnten. Nach der umgehend durchgeführten Reparatur forderten die Unbekannten 600 Euro für ihre Leistungen. Die 81-Jährige zahlte den geforderten Betrag, stellt anschließend jedoch fest, dass die Unbekannten offenbar Bargeld im unteren dreistelligen Bereich gestohlen hätten.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dieser oder ähnlichen Taten oder den unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Tipps der Polizei zu unseriösen Handwerkern finden sich auf der nachfolgenden Webseite:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/unserioese-handwerker-lassen-sie-sich-in-notlagen-nicht-unter-druck-setzen/



