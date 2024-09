POL-HRO: Unbekannter Radfahrer entwendet Tasche - Polizei sucht Zeugen

Ludwigslust (ots) -



Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen, nachdem einer 65-jährigen Frau aus Ludwigslust am frühen Morgen auf offener Straße eine Tasche gestohlen worden sein soll. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der Vorfall ereignete sich heute gegen 07:00 Uhr in der Rudolf-Tarnow-Straße in Ludwigslust. Der bisher unbekannte Mann soll mit einem dunklen Fahrrad unterwegs gewesen sein und ein Kapuzenoberteil getragen haben.



Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann der Polizei Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Verbleib der gestohlenen Tasche geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/4110 zu melden.



Die 65-Jährige ist deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell