Presseeinladung: Christian Pegel weiht neue Grundschule in Bergen ein

Landesbauminister Christian Pegel nimmt am Montag, gemeinsam mit der Bürgermeisterin Anja Ratzke, an der Einweihung der neuen „Grundschule Altstadt“ in Bergen auf der Insel Rügen teil. Zur Sanierung der Grundschule werden Städtebaufördermittel in Höhe von insgesamt rund 3,22 Millionen Euro eingesetzt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 16. September 2024, 11 Uhr

Ort: Grundschule Altstadt, Breitsprecherstraße 18, 18528 Bergen auf Rügen

Im Rahmen der Sanierung wurde der Gebäudebestand besonders unter den Gesichtspunkten der Inklusion und des Brandschutzes saniert und instandgesetzt.