POL-HRO: Nach Unfall mit Straßenbahn: 89-Jährige im Krankenhaus verstorben

Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag (05.09.2024) in Rostock ist eine 89-jährige Fußgängerin im Krankenhaus verstorben.



Der Unfall hatte sich am 05.09.2024 gegen 10:45 Uhr auf Höhe der Haltestelle Südstadtcenter in Rostock ereignet. Die Frau wurde beim Überqueren der Straßenbahnschienen innerhalb der Haltestelle von einer bereits einfahrenden Straßenbahn erfasst. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie am 11.09.2024 verstarb.(Siehe gefertigte Pressemitteilung: https://t1p.de/natqm)



Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache dauern derzeit noch an.



