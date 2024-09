POL-HRO: Verletzte und 25.000EUR Sachschaden nach Abbiegeunfall

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Vormittag kam es zu einem Unfall zweier Fahrzeuge in Schwerin, beide Autofahrer sind leicht verletzt, die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Ursächlich für den Zusammenstoß gegen 09:45 Uhr Am Grünen Tal soll ein Vorfahrtsfehler eines 27-jährigen Schweriners beim Linksabbiegen gewesen sein. Die beteiligten Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 25.000EUR geschätzt. Die Fahrzeugführer, ein 27-jähriger und ein 84-jähriger Schweriner, wurden vor Ort medizinisch versorgt.



Die Polizei war zur Unfallaufnahme im Einsatz und führt Ermittlungen zum Unfallgeschehen.



Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



