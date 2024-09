POL-NB: Badetoter am Strand vom Ostseebad Wustrow

Barth (ots) -



Am 12.09.2024 gegen 17:35 Uhr wurde durch die Rettungsschwimmer des DLRG eine leblose Person im Wasser treibend am Strandaufgang 3 des Ostseebad Wustrow festgestellt. Umgehend begaben sich die Rettungsschwimmer ins Wasser und bargen den 89-jährigen deutschen Urlauber aus Berlin aus dem Wasser an den ca. 100 Meter entfernten Strand. Eine Ärztin, welche ebenfalls als Urlauberin den Strand besuchte, eilte zur Hilfe und unterstützte bei der Reanimation des Mannes. Der hinzugerufene Notarzt konnte aber leider nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei wurde festgestellt, dass es sich um einen natürlichen Tod handelt.



