POL-HRO: Wohnanhänger von Urlaubern geht in Flammen auf

Zierow (Landkreis Nordwestmecklenburg) (ots) -



Am Donnerstag, den 12.09.2024, kam es in 23968 Eggerstorf bei Zierow

zum Brand eines Wohnwagens.



Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Anhänger während des

Rangierens in Brand. Trotz des Löscheinsatzes mehrerer sofort

herbeigeeilter Feuerwehren aus der Umgebung, konnte ein vollständiges

Ausbrennen nicht verhindert werden. Der Halter des Wohnwagens, ein 71

Jahre alter Mann und seine Ehefrau aus Baden-Württemberg, deren Ziel

offenbar der Campingplatz in Zierow war, wurden bei dem Brand nicht

verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.







Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell