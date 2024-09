POL-HRO: Verkehrseinschränkungen in Wismars Innenstadt aufgrund einer angemeldeten Versammlung

Wismar (ots) -



Für den bevorstehenden Samstag, 14. September 2024, ist in Wismar eine Versammlung, aufgrund derer im Bereich der Altstadt zeitweise Einschränkungen des Straßenverkehrs zu erwarten sind, angemeldet.



Die Versammlung wird als Aufzug im Zeitraum zwischen 14:00 und 17:00 Uhr im Bereich der Altstadt unterwegs sein. Hier werden kurzzeitige Verkehrseinschränkungen, die sich zudem auf einzelne Buslinien auswirken und geringe Verzögerungen im Busverkehr zufolge haben können, erwartet. Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, den genannten Bereich zu umfahren oder sich auf kurze Wartezeiten einzustellen.



Für Rückfragen von Medienvertretern ist die Pressestelle der Polizeiinspektion Wismar am 14. September ab 11:00 Uhr telefonisch erreichbar.



