POL-HRO: Unfallflucht nach Frontalzusammenstoß

Wittenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW am Mittwochabend auf der L042 flüchtete ein beteiligter Autofahrer zu Fuß. Unter anderem suchte die Polizei mit dem Polizeihubschrauber und einem Fährtenhund nach ihm. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 20:40 Uhr eine 42-jährige Fahrzeugführerin die L042 aus Dreilützow kommend in Richtung Wittenburg, als nach einer Kurve ein entgegenkommender PKW frontal mit ihrem BMW zusammenstieß. Der verletzte Unfallfahrer konnte sich selbstständig aus seinem Audi befreien und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Bei der Suche nach dem Flüchtigen wurde neben dem Polizeihubschrauber auch ein Fährtenhund eingesetzt, da aufgrund der Wucht des Aufpralls und den vorgefundenen Blutspuren am Airbag eine schwere Verletzung des Unfallfahrers nicht ausgeschlossen werden konnte. Nachfolgend konnte der mutmaßliche 48-jährige Audifahrer zwar nicht angetroffen werden, dafür soll er telefonisch angegeben haben, dass es ihm gut gehe. Die 42-jährige BMW-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Im Zuge der Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die L042 für über 4 Stunden voll gesperrt werden.



