POL-HRO: Unbekannte stehlen Minibagger - Polizei sucht nach Zeugen

Zapel (ots) -



Nachdem in den vergangenen Tagen durch unbekannte Täter zwei Minibagger in Zapel entwendet wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die unbekannten Täter im Zeitraum vom 29. August bis 11. September die beiden Minibagger der Marke Caterpilla, die auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube in der Trammer Straße bei Zapel abgestellt waren.

Ersten Schätzungen zufolge liegt der Stehlschaden bei etwa 60.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sternberg unter der Telefonnummer 03847 4327-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



