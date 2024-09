POL-HRO: Ladendieb mit offenen Haftbefehlen gestellt

Parchim (ots) -



Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Donnerstagnachmittag einen Ladendieb gestellt, nachdem dieser zuvor Waren im Wert von rund 100 Euro aus einem Parchimer Supermarkt entwendet hatte.



Gegen 16:30 Uhr wurde der Tatverdächtige von Mitarbeitern des Supermarktes dabei beobachtet, wie er mit einer gefüllten Einkaufstüte den Kassenbereich passierte ohne die darin befindlichen Waren - darunter Getränkedosen und norwegischer Lachs - zu bezahlen. Die Filialleiterin sowie der Hinweisgeber folgten dem Mann fußläufig und informierten die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen unweit des Supermarktes stellen und eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls aufnehmen.



Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 32-jährigen Russen zwei offene Haftbefehlen vorliegen. Er wurde vor Ort festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell