POL-HST: Folgemeldung zum Polizeieinsatz im Stralsunder Stadtteil Knieper West

Wie bereits berichtet, kam es in den heutigen Morgenstunden, des 12.09.2024 zu einem polizeilichen Einsatz im Stadtteil Knieper West.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam es dabei zu einem Angriff eines polizeibekannten 42-jährigen Deutschen auf einen 34-jährigen Syrer. Es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass beide Personen sich bereits vor der Tat kannten, da sie in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen. Als Tatmittel wurde eine säureartige Substanz eingesetzt, die dazu führte, dass der Geschädigte lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.



In den Morgenstunden gelang es den Polizeikräften mithilfe der Unterstützung von Spezialisten des Landeskriminalamtes den 42-Jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Ein Haftantrag wird aktuell durch die Staatsanwaltschaft Stralsund geprüft.



Die genauen Umstände zum Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes bleiben Ermittlungsgegenstand.



