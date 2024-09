POL-NB: Wildunfall mit einer leichtverletzten Person auf der B110 bei Anklam (LK V-G)

PHR Anklam (ots) -



Am 11.09.2024 gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der B110 zwischen Anklam und Görke ein Wildunfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 38- jährige Fahrzeugführerin eines PKW Audi die B110 von Anklam in Richtung Görke, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte und seitlich mit dem PKW zusammenstieß. Anschließend schleuderte das Schwarzwild auf die Gegenfahrbahn, wobei die 54-jährige Fahrzeugführerin eine PKW KIA nicht mehr reagieren konnte und frontal mit dem Wildschwein kollidierte. Durch den Aufprall kam der PKW Kia von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Straßenbaum und prallte anschließend frontal gegen eine weiteren am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Dabei wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in das Klinikum Anklam verbracht. Ein 33-jährigen Fahrzeugführer eines VW Transporters, welcher sich hinter dem PKW Kia befand konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhr das bereits verendete Wildschwein, welches sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn befand. An den Beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro. Unfallstelle. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Beräumung der Fahrbahn kam es zur für ca. 1, 5 h zur Vollsperrung der B110. Zur Beräumung und Reinigung der Unfallstelle wurde die Freiwillige Feuerwehr Anklam mit 16 Kameraden zum Einsatz gebracht.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell