POL-NB: Betrunkener Parkplatzrempler

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.09.2024 gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf einem Anwohnerparkplatz in der Birkenstraße in Neubrandenburg gemeldet. Durch mehrere Zeugenaussagen vor Ort wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer des verursachenden PKW einen Bordstein überfuhr und weiterhin beim Vorwärtseinparken ein parkendes Fahrzeug beschädigte. Die Zeugen sprachen den männlichen Fahrzeugführer an, stellten einige Ausfallerscheinungen, wie schwankender Gang und eine lallende Aussprache fest und hielten die Person bis zum Erscheinen der Beamten vor Ort.



Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest mit einem Wert von 3,39 Promille bestätigte sich der Anfangsverdacht, dass der 39-jährige Deutsche unter dem Einfluss von Alkohol seinen PKW geführt hat.



An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.



Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Weiterhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell