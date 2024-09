POL-ANK: Gefährliche Körperverletzung in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am heutigen Tag (11.09.2024) gegen 11:20 Uhr kam es in der Spiegelsdorfer Wende im Greifswalder Stadtteil Schönwalde I zu einer gefährlichen Körperverletzung, infolge dessen der 24-jährige deutsche Geschädigte durch den 21-jährigen deutschen Tatverdächtigen mit einer Stichwaffe schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Zur medizinischen Behandlung wurde der Geschädigte in das Uniklinikum Greifswald verbracht.



Die Polizei hat sofort nach Bekanntwerden mit mehreren Streifenwagen die Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Personalie des Tatverdächtigen bekannt gemacht werden. Der 21-jährige Deutsche konnte im Nahbereich festgestellt werden. Bei dem Tatverdächtigen konnte ebenfalls ein mögliches Tatmittel festgestellt und beschlagnahmt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Stralsund wurde die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen angeordnet. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die rechtsmedizinische Untersuchung des Geschädigten steht noch aus.



Weitere Details können auf Grund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht bekannt gegeben werden.



Stand: 11.09.2024, 12:00 Uhr



