POL-HRO: Autofahrer unter Drogen- und Medikamenteneinfluss gestoppt

Am gestrigen Abend fiel ein 52-jähriger Autofahrer in Schwerin durch überhöhte Geschwindigkeit und weiteren Verkehrsverstößen auf, was eine sofortige Verkehrskontrolle der Polizei nach sich zog. Während der Kontrolle, die sich gegen 19:50 Uhr in der Graf-Schack-Allee ereignete, entdeckten die Polizeibeamten eindeutige Anzeichen einer beeinträchtigten Fahrtüchtigkeit. Es besteht der Verdacht, dass der deutsche Fahrer, der aus dem Amt Boizenburg stammt, unter dem Einfluss von Medikamenten und Kokain stand. Im Rahmen der Ermittlungen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.



