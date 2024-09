POL-NB: Einsatz an Neubrandenburger Schule

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.09.2024 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften an einer Regionalen Schule in der Neubrandenburger Oststadt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in einer Herrentoilette der Schule eine bislang unbekannte Substanz versprüht. Vier minderjährige Schüler der Schuler haben die Räumlichkeit betreten und klagten im Anschluss über starken Reizhusten und Atembeschwerden. Eine Lehrkraft und der Hausmeister wollten den Sachverhalt überprüfen und klagten über gleiche Beschwerden. Das Gebäude wurde evakuiert. Die insgesamt sechs verletzten Personen wurden ambulant behandelt. Die Evakuierung der Schule wurde nach 45 Minuten aufgehoben und der Unterricht fortgesetzt. Der Toilettenraum bleibt als Vorsichtsmaßnahme für 24 Stunden weiterhin gesperrt.

Um welche versprühte Substanz es sich gehandelt hat und wer der mögliche Tatverdächtige ist, bleibt Gegenstand der momentanen Ermittlungen. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



