POL-HRO: Paketzusteller erfasst 92-jährige Fußgängerin

Auf einem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung wurde gestern Vormittag eine 92-jährige Fußgängerin und eine Pflegekraft angefahren. Die Rentnerin erlitt Verletzungen am Kopf und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 36-jährige Pflegekraft erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.



Der 38-jährige Paketzusteller habe die beiden Fußgängerinnen beim Rangieren auf dem Parkplatz nicht wahrgenommen, woraufhin es zu einem Zusammenstoß auf dem Parkplatz im Lützower Ring in Schwerin Friedrichsthal kam.



Besonders beim Rangieren oder Rückwärtsfahren von größeren Fahrzeugen , wie LKWs und Transporter, besteht erhöhte Unfallgefahr. Fußgänger unterschätzen häufig den toten Winkel und das Ausmaß der Gefahr. Es ist daher ratsam, stets Abstand zu großen Fahrzeugen zu halten, besonders beim Passieren hinter ihnen. Fußgänger sollten darauf achten, dass sie Blickkontakt mit dem Fahrer aufnehmen oder sicherstellen, dass dieser sie gesehen hat.



Fahrer von Transportern und LKWs sollten ebenfalls stets an die eingeschränkte Sicht durch tote Winkel denken, besonders beim Rückwärtsfahren oder Rangieren. Zudem ist es wichtig, besonders vorsichtig und langsam zu manövrieren, um ausreichend Zeit für Reaktionen zu haben. Das Nutzen von Rückfahrkameras und Spiegeln ist unerlässlich.



Im aktuellen Fall hat die Polizei ein Strafverfahren eröffnet, die Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat Schwerin.



Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



