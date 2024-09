POL-HRO: Unbekannter fährt 19-Jährige an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am Montagabend soll eine 19-jährige Fußgängerin von einem bislang unbekannten Fahrer, der in einem schwarzen Audi unterwegs gewesen sein soll, angefahren worden sein. Die Schwerinerin sei dabei gestürzt und habe sich Verletzungen zugezogen. Der unbekannte Fahrer sei nach dem Unfall unvermittelt vom Unfallort geflüchtet.



Der Vorfall habe sich am Montag, 09.09.2024, gegen 18:25 Uhr in der Wittenburger Straße ereignet, wie die Polizei gestern Abend erfuhr.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zum Unfall mit Verletzten samt Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch (0385/5180-2224) und per Onlinewache entgegen.



Die 19-jährige Fußgängerin ist deutsche Staatsangehörige.



