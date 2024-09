POL-HRO: Unbekannter greift Schwangere an - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Tag soll eine 27-jährige schwangere Frau beim Einkaufen von einem bislang unbekannten Mann sowohl verbal als auch körperlich angegriffen worden sein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Der Vorfall habe sich gegen 16:00 Uhr im Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Dr.-Joseph-Herzfeld-Straße in Schwerin Lankow ereignet. Die 27-jährige Frau aus Schwerin habe sich aufgrund von Schmerzen umgehend an einen Arzt gewandt. Nach derzeitigem Stand solle es sowohl der Frau als auch ihrem ungeborenen Kind gut gehen.



Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zum unbekannten Mann geben?



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:



ca. 175 cm groß

kräftige Statur

trug eine orange-rote Brille

trug Badelatschen



Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache entgegen.



