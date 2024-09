POL-HRO: Mit Stahlträgern beladener LKW aus bislang ungeklärter Ursache von BAB 19 abgekommen und umgekippt

BAB 19 - Laage/ Glasewitz (ots) -



Seit etwa 05:00 Uhr befinden sich Beamte der Autobahnpolizei zwischen den Anschlussstellen Glasewitz und Laage in Fahrtrichtung Rostock im Einsatz. Kurz zuvor habe der 43-jährige Fahrer aufgrund starken Windes sowie der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen LKW verloren. Der voll mit Stahlträgern beladene Sattelauflieger kippte samt Zugmaschine neben der Fahrbahn in den Graben.



Gegenwärtig kommt es im Bereich des Unfallortes zu keinen verkehrsbedingten Einschränkungen. Es ist aufgrund der zu einem späteren Zeitpunkt bevorstehenden Bergungsmaßnahmen mit Sperrmaßnahmen zu rechnen. Die Autobahnpolizei wird den Verkehr zeitgerecht ab- und umleiten.



Nach bishergien Erkenntnissen erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen. Er wurde zu weiteren Untersuchungen in das KMG Klinikum nach Güstrow gebracht.



Am Fahrzeug entstand nach einer ersten Einschätzung ein Gesamtschaden von mindestens 100.000 Euro.



Die weiteren Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



