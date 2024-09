POL-HRO: Vermisster aus Schwerin angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Schwerin (ots) -



Der seit dem 08.09.2024 in Schwerin vermisste 64-jährige Mann wurde

in Niedersachsen durch die Polizei angetroffen.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet die Medien

personenbezogene Daten sowie Fotos im Zusammenhang mit der

Vermisstensuche zu löschen.



