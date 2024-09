POL-NB: Diebesgut an Eigentümer übergeben

Neustrelitz (ots) -



In der Nacht vom 09.09.2024 zum 10.09.2024 bemerkten die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz während der Streifenfahrt eine offen stehende Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses im Pablo-Neruda-Ring. Im Treppenaufgang sowie auf dem Dachboden lagen mehrere Sachen durcheinander auf dem Boden. Weiterhin stand die Kellertür offen. Gegen 02:00 Uhr kam den Beamten im Nahbereich eine männliche Person mit einem Fahrrad entgegen. Am Fahrradlenker befand sich ein Koffer und ein großer Einkaufsbeutel. Bei einer anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen polizeibekannten 34-Jährigen aus Neustrelitz handelt. Dieser machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft seiner mitgeführten Sachen. Da der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um Diebesgut aus dem Mehrfamilienhaus handeln könnte, wurden die Dinge sichergestellt.



Am 10.09.2024 erschien ein Bewohner aus dem Pablo-Neruda-Ring bei der Polizei in Neustrelitz, um einen Diebstahl aus seinem Keller und Dachboden anzuzeigen. Im Laufe der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass es sich bei dem sichergestellten Diebesgut um die fehlenden Sachen des Anzeigenerstatters handelt. Diese wurde an den Eigentümer übergeben.



Im Polizeihauptrevier Neustrelitz befinden sich weiterhin ein Fahrrad, eine Holzfigur und Damenkleidung- und schuhe, die bei dem Beschuldigten in der Nacht sichergestellt wurden. Die Kriminalpolizei sucht nun nach den Besitzern dieser Gegenstände und vermutet, dass die Eigentümer ebenfalls Bewohner des Hauses sein könnten. Bei möglichen Hinweisen zu Eigentümern dieser Gegenstände melden Sie sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der 03981-2580.



