POL-HRO: Brände an Straßenbahnhaltestelle und auf RSAG-Gelände - 45-Jähriger tatverdächtig

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen einen Mann aufgenommen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag u.a. mehrere Mülltonnen im Stadtteil Reutershagen in Brand gesetzt haben soll.



Gegen 01:30 Uhr beobachtete eine Zeugin an der Straßenbahnhaltestelle Kunsthalle eine männliche Person, die Scheiben einschlug und Mülleimer in Brand setzte. Die alarmierten Beamten eilten sofort in die Hamburger Straße, konnten vor Ort jedoch keinen Tatverdächtigen mehr feststellen. Zu diesem Zeitpunkt hatten Beamte der Bundespolizeiinspektion Rostock den Brand bereits gelöscht.



Noch während der Befragung der Zeugin sowie der anschließenden Nahbereichsfahndung wurden die eingesetzten Kräfte gegen 02:00 Uhr auf zwei weitere brennende Müllcontainer sowie einen in Flammen stehenden Dachunterstand auf dem Gelände der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) aufmerksam. Dank der gesicherten Videoaufzeichnungen sowie der Täterbeschreibung der Hinweisgeberin, konnte in der Nähe des Schwanenteiches eine männliche Person angetroffen werden, die der Beschreibung des Täters entsprach. Bei der Durchsuchung des 45-jährigen Deutschen fanden die Polizisten zudem mehrere Beweismittel, die den Tatverdacht gegen den einschlägig polizeibekannten Mann erhärteten.



Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



