POL-NB: Fahrer gerät in Gegenverkehr

Heute Morgen gegen 05:30 Uhr hat es einen Zusammenstoß zwischen zwei PKW auf der B110 in Zarnekow gegeben. Die Straße war auf der Höhe zunächst voll- und dann zur Bergung der Unfallautos noch halbgesperrt. Nach aktuellem Stand ist ein 37-jähriger Deutscher in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem 36-jährigen Polen kollidiert.



Der Verursacher musste mit seinen Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.



